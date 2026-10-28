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ألكسندرا تنتصر

2026.10.28 | 03:59 pm
عبرت اللاعبة الفلبينية ألكسندرا إيلا الاربعاء ، الى الدور المقبل من بطولة "بان باسيفيك" المفتوحة بعد انتصارها على الأسترالية تاليا جيبسون لحساب دور الـ16 من البطولة التي تحتضنها اليابان . (وكالات)
ألكسندرا تنتصر

ألكسندرا تنتصر

ألكسندرا تنتصر

ألكسندرا تنتصر

ألكسندرا تنتصر