ماذا تعرف عن فريق الصيادين مقتنص الأرسنال؟

في بلدة فليتوود الساحلية بمحافظة لانكشاير شمال غرب إنجلترا، حيث يعتمد السكان على صيد الأسماك وتجارتها منذ عقود طويلة، بدأت قصة كرة القدم المحلية في أواخر القرن التاسع عشر مع فريق فليتوود رينجرز الذي شارك في دوري لانكشاير، ثم تشكل النادي الأصلي 1908 تحت اسم فليتوود، وفاز بلقب دوري لانكشاير كومبينيشن في موسم 1923ـ1924، وحقق ثلاثة ألقاب متتالية في كأس الدوري نفسه خلال 1932 و1933 و1934، وكان حارسه الشاب فرانك سويفت أحد أبرز نجومه قبل أن ينتقل ليصبح دوليًا إنجليزيًا، وانضم النادي إلى الدوري الشمالي الممتاز كأحد المؤسسين 1968 وفاز بكأسه 1971، قبل أن يواجه صعوبات مالية تجبره على الحل 1976.

عاد النادي إلى الوجود 1977 باسم فليتوود تاون، وشارك في دوري تشيشاير ثم دوري شمال غرب المقاطعات، ووصل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للهواة 1985 على ملعب ويمبلي وخسر أمام هاليسوين تاون بنتيجة 1ـ3 أمام أكثر من 16 ألف متفرج، لكنه انهار مرة أخرى 1996 بسبب الديون، وفي 1997 أعاد جيم بيتميد ومجموعة من المتطوعين المحليين تأسيس النادي من جديد باسم فليتوود واندررز بعد تنظيف ملعب هايبوري المهجور الذي بدا كمنطقة منكوبة، ثم تغير الاسم إلى فليتوود فريبورت بفضل رعاية تجارية قبل أن يعود إلى فليتوود تاون 2002.

تولى رجل الأعمال المحلي أندي بيلي ملكية النادي 2004 ودفع بعملية الصعود السريعة التي شهدت ست ترقيات في عشرة مواسم، ففاز بلقب دوري شمال غرب المقاطعات الممتاز 2005، ثم صعد إلى الدوري الشمالي الممتاز، وفاز بلقب الكونفرنس بريميير 2012 ليدخل دوري كرة القدم الإنجليزي للمرة الأولى، وفي مايو 2014 سجل أنتوني سارسيفيتش ركلة حرة حاسمة في نهائي ملحق الدرجة الثانية على ويمبلي ليفوز الفريق على بيرتون ألبيون 1ـ0 ويصعد إلى الدرجة الأولى، ومن أبرز نجومه جيمي فاردي الذي سجل 31 هدفًا في موسم الصعود 2011ـ2012 قبل انتقاله إلى ليستر سيتي، وناثان بوند الذي لعب في سبع درجات مختلفة وسجل رقمًا قياسيًا في الولاء، ومن مدربيه التاريخيين ميكي ميلون الذي حقق أعلى نسبة فوز، ويوي روزلر، وجوي بارتون، وجراهام ألكسندر.

يلعب الفريق على ملعب هايبوري الذي افتتح 1939 ويتسع حاليًا لـ5327 متفرجًا، ويحظى بشعبية محلية بين أنصار يُعرفون بجيش القد، إذ تشكل مبارياته أمام بلاكبول القريب «ديربي» ساحل فيلد الأبرز.

أمس وعلى الملعب نفسه تغلب فليتوود تاون على أرسنال بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في الدور الرابع من كأس الرابطة بركلات الترجيح 5ـ3 بعد تعادل 1ـ1، ليصل الفريق إلى ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه.