أبها.. بوريتش ضحية روشن الثالثة.. وزكري مرشحا

دخل الجزائري نور الدين زكري ضمن اهتمامات إدارة نادي أبها، لتولي الدفة الفنية خلفًا للكرواتي دامير بوريتش، الذي تم إنهاء العلاقة التعاقدية معه الأربعاء، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أنَّ زكري يعد أحد أهم الأسماء الفنية التي تدرس إدارة النادي الجنوبي التعاقد معه، إضافة إلى ملفات مدربين آخرين، لقيادة الفريق فيما تبقى من منافسات الموسم الرياضي.

وكانت إدارة أبها أعلنت عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع بوريتش، وتكليف مواطنه بيريجا، المدير الفني في الفئات السنية، بتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم، بدءًا من مواجهة الاتحاد، التي تلعب الجمعة المقبل، لحساب الجولة الـ12 من دوري روشن.

ويعد بوريتش الضحية الثالثة في دوري روشن السعودي، بعد الصربي زاركو لازيتيتش، الذي أقيل من منصبه في التعاون وحضر مواطنه فوك رازوفيتش بدلًا منه، وكذلك السعودي خالد العطوي، مدرب الفتح، الذي تم إنهاء الارتباط معه والتعاقد مع المغربي جمال سلامي.

وأسهم بوريتش، الذي تم التعاقد معه في صيف 2025، في صعود الفريق الجنوبي إلى دوري روشن السعودي، بعد أن حقق لقب دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي، واستمر في دوري روشن هذا الموسم حتى تمت إقالته.

ويتذيل أبها قائمة ترتيب دوري روشن السعودي برصيد نقطتين حصل عليهما بعد التعادل مع الخليج والدرعية و8 خسائر، بينما استقبلت شباكه 18 هدفًا، وسجَّل 6 أهداف.