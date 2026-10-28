الخميس.. الاتحاد يطير إلى أبها

قررت إدارة الكرة في نادي الاتحاد، إجراء التدريب الأخير، ضمن الاستعدادات لمواجهة أبها ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، فور وصولهم إلى المدينة الجنوبية، الخميس، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته أن الألماني ينز فيسينج، مدرب الفريق، سيخضع اللاعبين لتدريبات استرجاعية واستشفائية على ملعب النادي في جدة، الأربعاء، على أن يضع الطريقة والخطة المناسبة التي ينوي الدخول بها في المواجهة الدورية التي يحتضنها ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة.

وأشار إلى أن المدرب الألماني، سيحدد خلال تدريبات، الأربعاء، قائمة اللاعبين الأجانب الثمانية، التي ينوي الدخول بها في مواجهة أبها.

ومنح فيسينج اللاعبين راحة من تدريبات، الثلاثاء، بعد العودة فجرًا من رحلة فرغانة الأوزبكية، بعد تحقيق الفوز على مضيفه نيفتشي 2ـ1، لحساب الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع في قائمة ترتيب الدوري بـ 23 نقطة، مبتعدًا عن المتصدر الهلال بـ4 نقاط، قبل انطلاق الجولة المقبلة.