أمير القصيم يتسلم تقرير مزاد مدرج

تسلم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، أمير منطقة القصيم، الأربعاء، التقرير الختامي لمزاد مدرج للإبل، وذلك خلال استقباله عبد الله البدراني، المشرف العام على سكرتارية مزادات الإبل في المنطقة، وشلاح بن مضيان، رئيس مركز مدرج، وفريق عمل المزاد، بحضور ممثلي الجهات الحكومية المشاركة في تنظيمه.

واطلع أمير منطقة القصيم على ما تضمنه التقرير من أعمال وجهود تنظيمية، ومشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة، وأبرز النتائج والمخرجات التي تحققت خلال فترة تنظيم المزاد، وتجاوز عدد المسوّقين 700 مسوّق، فيما تجاوزت قيمة المبيعات 30 مليون ريال.

واستعرض التقرير الجهود المبذولة في تنظيم المزاد، وتهيئة الخدمات والتسهيلات اللازمة للمشاركين والزوار، بما يسهم في دعم ملاك الإبل والمهتمين بها، وتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية المرتبطة بهذا القطاع.

ونوّه أمير منطقة القصيم بما يحظى به قطاع الإبل من اهتمام وعناية من القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ، مؤكدًا أهمية تطوير مزادات الإبل، والاستفادة من المقومات التي تتميز بها المنطقة، بما يعزز مكانتها في الأنشطة التراثية والاقتصادية.

وأكد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أن مزادات الإبل تمثل امتدادًا للموروث الوطني الأصيل، وتسهم في المحافظة عليه وتعزيز حضوره، إلى جانب دورها في تنشيط الحركة الاقتصادية بالمحافظات والمراكز، وإيجاد فرص تجارية يستفيد منها ملاك الإبل والعاملون في الأنشطة المرتبطة بها.

وأشاد بجهود سكرتارية مزادات الإبل بالمنطقة، وفريق عمل مزاد مدرج، والجهات الحكومية المشاركة في تنظيمه، مشددًا على أهمية التكامل والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة لتطوير المزادات، ورفع كفاءة تنظيمها، وتعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية التي توفرها.