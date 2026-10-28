محافظ الأحساء يطلع على مشروع «سفن» الترفيهي

زار الأمير سعود بن طلال بن بدر، محافظ الأحساء، الأربعاء، مشروع «سفن» الترفيهي ، الذي تطوّره شركة مشاريع الترفيه السعودية «سفن» المملوكة بالكامل لشركة القدية للاستثمار، وذلك للاطّلاع على آخر مستجدات المشروع، ومراحل تنفيذه، وما يتضمنه من مرافق وتجارب ترفيهية متنوعة.

وكان في استقبال محافظ الأحساء، نائب المهندس فهد الربيعان، الرئيس التنفيذي للمشاريع، والمهندس محمد العرفج، مدير مشروع «سفن» الأحساء، بحضور المهندس عصام بن عبد اللطيف الملا، أمين الأحساء، وعددٍ من قيادات هيئة تطوير الأحساء والأمانة.

واطّلع محافظ الأحساء خلال الزيارة على عرضٍ عن المشروع، المقام على مساحة تبلغ نحو 164 ألف متر مربع، عند تقاطع طريق الملك عبد الله مع طريق الرياض، وما يتضمنه من خيارات وتجارب ترفيهية متنوعة ومبتكرة، تشمل 9 مناطق جذب ترفيهية رئيسة رائدة بمعايير عالمية، تحقق تجارب استثنائية، بالشراكة مع أشهر العلامات الترفيهية العالمية، كما تشمل أيضًا التجارب الترفيهية المطورة محليًّا في «سفن»، لتقديم تجارب فريدة لأهالي المنطقة، إضافة إلى توفير مناطق خاصة بالمطاعم والمقاهي ومحال التجزئة التي تدعم المشروع وتُكمل التجربة الترفيهية، بما يسهم في تعزيز جاذبية الوجهة وتلبية تطلعات مختلف فئات وأعمار الزوار.

وأكد الأمير سعود بن طلال بن بدر أهمية المشروعات النوعية التي تسهم في تعزيز جودة الحياة، وتنويع الخيارات الترفيهية، ودعم الحراك الاقتصادي والاستثماري في المحافظة، مشيرًا إلى أهمية تطوير وجهات ترفيهية متكاملة تعزز جاذبية الأحساء، وتواكب تطلعات المجتمع، وتدعم الاستفادة من المقومات التنموية والسياحية التي تتميز بها المحافظة.

وأشار إلى ما تحظى به المشروعات التنموية من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية، والارتقاء بجودة الحياة، وتوسيع نطاق الخيارات الترفيهية بما يلبي احتياجات المجتمع.

ويأتي المشروع ضمن جهود شركة مشاريع الترفيه السعودية «سفن»، المملوكة بالكامل لشركة القدية للاستثمار، لتطوير وجهات ترفيهية متكاملة في مختلف مناطق السعودية، بما يسهم في تنمية القطاع الترفيهي، وتعزيز جاذبية الوجهات المحلية، ودعم الحراك الاقتصادي، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج جودة الحياة.