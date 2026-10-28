ثنائية ضمك تعمق جراح الجندل

عمّق فريق ضمك الأول لكرة القدم جراح مضيفه الجندل، بعدما تغلب عليه 2ـ0، الأربعاء، على ملعب جامعة الجوف، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري الدرجة الأولى للمحترفين.

وواصل الجندل نتائجه السلبية، بعدما تعثر للمباراة الرابعة على التوالي، فيما عزز ضمك موقعه في مراكز المقدمة.

وافتتح فريج الجيراني التسجيل لضمك عند الدقيقة 20 من الشوط الأول، قبل أن يضيف الغيني مورلاي سيلا الهدف الثاني عند الدقيقة 88، مؤكدًا انتصار فريقه وحصده النقاط الثلاث.

ورفع ضمك رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث مؤقتًا، انتظارًا لنتائج المباريات المتبقية من الجولة، فيما تجمد رصيد الجندل عند ست نقاط في المركز الـ 15، جمعها من ثماني مباريات.

ويستضيف ضمك نظيره الأخدود، الثلاثاء 3 نوفمبر المقبل، فيما يحل الجندل ضيفًا على الزلفي، الإثنين 2 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري.