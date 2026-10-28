الزمالك يواجه الإفريقي.. ومنافسة بين بيراميدز والهلال

أوقعت قرعة دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم فريق الزمالك المصري، البطل خمس مرات، في مجموعة حديدية، ضمت مولودية الجزائر، والإفريقي التونسي، ويانج أفريكانز التنزاني.

وسُحِبَت القرعة، الأربعاء، داخل مقر الاتحاد الإفريقي للعبة في القاهرة، ووضعت الترجي التونسي في المجموعة الأولى، إلى جانب فريقي بيترو أتلتيكو وويليت الأنجوليين، ونواذيبو الموريتاني.

وحضر نهضة بركان المغربي في الثالثة، مع سيمبا التنزاني، وأورلاندو بايراتس الجنوب إفريقي، وكولومبي سبورتيف الكاميروني.

ويتواجه بيراميدز المصري، بطل النسخة قبل الماضية، والهلال السوداني في المجموعة الرابعة، التي ضمّت أيضًا حوريا كوناكري الغيني، والمغرب الفاسي.

ويغيب عن دور المجموعات صن داونز الجنوب إفريقي، حامل اللقب، الذي عجز عن التأهل إلى دور الـ 16، مودّعًا المنافسة من الدور التمهيدي الثاني على يدي ويليت في مفاجأة مدوّية.

ويتطلع الزمالك إلى حصد اللقب، في ظل غياب حامله فضلًا عن الأهلي المصري، البطل التاريخي لدوري الأبطال بـ 12 لقبًا.

ولن يكون الفريق الملقّب بـ «القلعة البيضاء» في نزهة، على صعيد المجموعة الثانية، التي تضعه في مواجهة يانج أفريكانز، صاحب الحضور الدائم في هذا الدور خلال الأعوام الأخيرة، إضافةً إلى الإفريقي ومولودية الجزائر.

ويحصل بطل النسخة الجارية من دوري أبطال إفريقيا على جائزة مالية قدرها 6 ملايين دولار.