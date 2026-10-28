أوديجارد بعد الخروج المحبط: لن نشفق على أنفسنا

شدَّد النرويجي مارتن أوديجارد، قائد فريق أرسنال الأول لكرة القدم، على ضرورة المضي قدمًا بسرعة عقب الهزيمة المفاجئة لبطل إنجلترا خارج ملعبه أمام فليتوود تاون، أحد أندية الدرجة الرابعة، في كأس الرابطة الإنجليزية، الثلاثاء.

وودّع أرسنال المنافسات بعد خسارته بركلات الترجيح 3ـ5 في مفاجأة مدوية، وذلك عقب انتهاء الوقت الأصلي على ملعب هايبري الخاص بفليتوود، بالتعادل الإيجابي 1ـ1.

وقال أوديجارد بعد المباراة التي أثبت فيها فليتوود أنَّ الفارق الكبير في التصنيف «84 مركزًا» بين الناديين في هرم كرة القدم الإنجليزية لم يكن عائقًا أمامهم: «من المحبط للغاية أن نخرج من المسابقة».

وأضاف: «من الواضح أنَّ المستوى الذي قدَّمناه لم يكن بالمستوى المطلوب. نحتاج إلى تقديم أداء أفضل بكثير مما ظهرنا به».

وتابع: «إنه أمر محبط، لكن نهنئ فليتوود على فوزهم. نحن نتطلع الآن للمباراة المقبلة ونسعى إلى العودة بقوة».

وأردف قائلًا: «لقد قدَّموا أداءً جيدًا ويستحقون الإشادة، لكن كان يجب أن نكون أفضل، أعتقد أننا تحسَّنَّا خلال المباراة، لكننا بحاجة إلى الارتقاء بمستوانا أكثر، لذا فالأمر مؤسف».

ولا يملك أرسنال سوى أيام قليلة لتجاوز آثار هذه الهزيمة قبل خوض مواجهة صعبة أمام ليفربول الأحد في الدوري، علمًا أنَّ «المدفعجية» كانوا قد تساووا في عدد النقاط مع مانشستر سيتي المتصدر مع نهاية المرحلة الماضية «21 لكل منهما».

وختم أوديجارد حديثه، قائلًا: «لا يمكننا أن نشفق على أنفسنا. علينا المضي قدمًا، فلدينا مباراة كبيرة في عطلة نهاية الأسبوع، وكل ما يمكننا فعله الآن هو العودة بقوة في تلك المواجهة».