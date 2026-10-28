دورة طوكيو.. إيالا تبلغ ربع النهائي

قلبت الفلبينية ألكسندرا إيالا تأخرها أمام الأسترالية تاليا جيبسون وفازت بنتيجة 4ـ6 و6ـ2 و6ـ0 في دورة طوكيو لكرة المضرب، الأربعاء.

وستواجه إيالا في ربع النهائي الروسية ديانا شنايدر، المصنفة الثالثة في الدورة.

وباتت إيالا في أغسطس الماضي أول لاعبة من الفلبين تفوز بلقب ضمن دورات رابطة اللاعبات المحترفات «دبليو تي ايه».

وتأهلت شنايدر إلى ربع النهائي بفوزها الصعب على البيلاروسية ألياكساندرا ساسنوفيتش 6ـ3 و6ـ7 «5ـ7» و6ـ3.

وتخوض الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، المصنفة الأولى عالميًا، مباراتها الافتتاحية، الخميس، بمواجهة مواطنتها يوليا بوتينتسيفا.

كما تلعب صاحبة الأرض ناومي أوساكا مباراتها أمام السلوفاكية ميا بوهانكوفا المشاركة ببطاقة دعوة.