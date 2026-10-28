دورة فيينا.. مدفيديف إلى ثمن النهائي

تأهل الروسي دانييل مدفيديف، المصنف الخامس عالميًّا، الأربعاء، إلى ثمن النهائي من دورة فيينا في كرة المضرب «500 نقطة» بفوزه على الإسباني دانيال ميريدا 7ـ6 «7ـ1» و6ـ1 في الدور الأول.

وسيواجه مدفيديف الذي اعتلى صدارة التصنيف العالمي سابقًا لمدة 11 أسبوعًا بين يونيو وبداية سبتمبر 2022، البريطاني كاميرون نوري، المصنف 41 عالميًّا، الخميس، من أجل حجز بطاقة العبور إلى ربع النهائي.

ويخوض الروسي، البالغ 30 عامًا، صراعًا من أجل انتزاع إحدى البطاقات الثماني المؤهلة إلى بطولة الماسترز الختامية «أيه تي بي» في تورينو.

ويحتل مدفيديف حاليًّا المركز الخامس في ترتيب «السباق إلى تورينو»، بفارق ضئيل جدًّا عن ملاحقيه.

وفي ظل غياب الإيطالي يانيك سينر، المصاب والمنسحب حتى نهاية الموسم، فإن صاحب المركز التاسع في هذا التصنيف سيشارك أيضًا في بطولة الماسترز.

وفي فيينا، حيث يتصدر الألماني ألكسندر زفيريف والإسباني كارلوس ألكاراس قائمة المصنفين، ينافس مدفيديف كلا من الإيطالي فلافيو كوبولي والأمريكي فرانسيس تيافو والأسترالي أليكس دي مينور في السباق نحو تورينو.

وبلغ زفيريف وألكاراس ومدفيديف وكوبولي ودي مينور الدور ثمن النهائي، فيما يواجه تيافو الإيطالي لورنتسو موزيتي في الدور الأول بعد ظهر الأربعاء.

أما الأمريكي بن شيلتون والفرنسي آرثر فيس والإسباني رافايل خودار والصربي نوفاك ديوكوفيتش، وهم أيضًا ضمن قائمة طويلة من المرشحين للتأهل إلى تورينو، فيشاركون هذا الأسبوع في دورة بازل السويسرية.

وبعد دورتي فيينا وبازل، من فئة 500 نقطة، ستوزع دورة باريس لماسترز الألف نقطة النقاطَ الأخيرة المؤهلة إلى بطولة الماسترز الختامية.