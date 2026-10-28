الاتفاق يغيب.. أربيل يحضر.. والحكم ينهي المباراة

أطلق الحكم البحريني أحمد خليل صافرته معلنًا نهاية مباراة فريق أربيل العراقي الأول لكرة القدم وضيفه الاتفاق، الأربعاء، بعد انتظار المدة القانونية نتيجة عدم حضور «النواخذة» إلى ملعب فرانسو حريري لخوض المواجهة المقررة ضمن الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال الخليج للأندية.

وكان الفريق الاتفاقي طلب تأجيل هذه المباراة، وأكد في بيان صحافي، الثلاثاء، تمسكه بالطلب على الرغم من رفض الاتحاد الخليجي لكرة القدم تأجيل اللقاء.

وأوضح النادي الشرقي في بيانه أن إدارته تقدمت بطلب رسمي إلى الاتحاد الخليجي لكرة القدم لتأجيل مواجهة الفريق أمام فريق أربيل العراقي المقررة، الأربعاء، ضمن منافسات دوري أبطال الخليج للأندية، مستندةً إلى عدد من المبررات التي جرى توضيحها ضمن الطلب المقدم.

وتابع البيان: «بالرغم من الجهود والمتابعات المستمرة التي قامت بها إدارة النادي وبدعم من الاتحاد السعودي لكرة القدم، إلا أن النادي قد تلقى ردًا يفيد بعدم الموافقة على التأجيل، والإبقاء على موعد المباراة المحدد مسبقًا».

واختتم البيان: «بناءً على ذلك، وبعد التنسيق مع الجهات المعنية، فإن إدارة نادي الاتفاق تؤكد تعذر وجود بعثة الفريق في مدينة أربيل العراقية لخوض المباراة في موعدها المقرر، مجددة تمسكها بطلب التأجيل، وداعية الاتحاد الخليجي لكرة القدم إلى إعادة النظر فيه، وفقًا للأنظمة والإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات».

وكانت «الرياضية» نقلت عن مصدر خاص في لجنة المسابقات بالاتحاد الخليجي لكرة القدم، الثلاثاء، أن القرار النهائي بشأن المباراة ليس من صلاحيات لجنة المسابقات، وسيكون على طاولة الأمانة العامة للاتحاد.

كما أوردت «الرياضية» في الخبر ذاته أن القرار المتوقع صدوره اعتبار فريق الاتفاق خاسرًا المباراة 0ـ3، مع فرض عقوبة مالية، مستبعدة في الوقت ذاته أن يتم شطب نتائجه أو استبعاده من البطولة.

وتنص لائحة الانضباط في الاتحاد الخليجي وفق المادة «1/8/8/3»: «يؤدي عدم حضور أو المشاركة الكاملة في أي نشاط أو حدث رسمي إلى تغريم النادي المشارك ما لا يقل عن 20 ألف ريال قطري».

فيما تنص المادة «2/8/8/3»: «يجوز للجنة الانضباط في الاتحاد الخليجي لكرة القدم إصدار المزيد من العقوبات وفقًا لتقديرها».

وقبل هذه المباراة، يتصدر الفريق الاتفاقي المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط حصدها من فوزه 2ـ0 على كاظمة الكويتي في الجولة الافتتاحية، فيما يأتي أربيل ثالثًا دون نقاط بعد خسارته أمام عجمان الإماراتي 4ـ5.

ويتأهل إلى ربع نهائي البطولة الخليجية، المتصدر وصاحب المركز الثاني في كل مجموعة، إضافة إلى أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث في المجموعات الثلاث.