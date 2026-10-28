الاتفاق يترقب قرار لقاء أربيل.. ويطرح تذاكر عجمان

طرح نادي الاتفاق تذاكر مواجهة الفريق الأول لكرة القدم ضد ضيفه عجمان الإماراتي، الأربعاء المقبل، على ملعبه ضمن الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال الخليج للأندية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يترقب فيه الاتفاقيون قرار الاتحاد الخليجي لكرة القدم بشأن مباراة الفريق أمام أربيل العراقي التي كانت مقررة الأربعاء.

وطلبت إدارة الاتفاق تأجيل لقاء أربيل، لكن الاتحاد الخليجي رفض الطلب، وحضر الفريق العراقي وطاقم الحكام إلى ملعب فرانسو حريري في مدينة أربيل العراقية، وانتظر الحكم المدة القانونية قبل أن ينهي المباراة في ظل عدم حضور الفريق الاتفاقي.

ويأمل الاتفاقيون أن يراعي الاتحاد الخليجي الظروف التي حالت دون سفر البعثة، وأن يصدر قرارًا بتأجيل المواجهة وتحديد موعد جديد.

ويملك الفريق الشرقي ثلاث نقاط حصدها من فوزه 2ـ0 على كاظمة الكويتي في الجولة الافتتاحية لمنافسات المجموعة الثالثة، فيما يأتي أربيل ثالثًا دون نقاط بعد خسارته أمام عجمان الإماراتي 4ـ5.

ويتأهل إلى دور الثمانية بالبطولة الخليجية صاحبا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، بجانب أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث في المجموعات الثلاث.