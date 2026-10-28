كسب الرائد.. الجبلين يستعيد الوصافة

واصل فريق الجبلين الأول لكرة القدم سلسلة انتصاراته، بعدما تغلب على ضيفه الرائد 1ـ0، الأربعاء، على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري الدرجة الأولى للمحترفين.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن ينجح حسين السلطان في تسجيل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 80، مانحًا فريقه الانتصار الثالث على التوالي.

ورفع الجبلين رصيده إلى 22 نقطة، مستعيدًا المركز الثاني في سلم الترتيب، بفارق أربع نقاط عن العلا المتصدر، الذي تبقت له مباراة، فيما تجمد رصيد الرائد عند عشر نقاط في المركز الـ 11.

ويستضيف الجبلين نظيره البكيرية، الإثنين 2 نوفمبر المقبل، فيما يواجه الرائد ضيفه الوحدة، الثلاثاء 3 من الشهر ذاته، ضمن منافسات الجولة العاشرة.