الحسن يقود النجوم بعد حل مجلس المطوع

كلّفت وزارة الرياضة مجلسَ إدارةٍ مؤقّتًا، يترأسه الدكتور محمد الحسن، بتسيير الأعمال في نادي النجوم حتى إشعارٍ آخر، حسبما أفادت مصادر خاصة بـ «الرياضية».

يأتي ذلك بعد إصدارة الوزارة قرارًا من خمسة بنود، أعلن النادي عنه الأربعاء، يقضي بحل مجلس الإدارة، برئاسة أسامة إبراهيم المطوع، على خلفية رصد مخالفات إدارية ومالية وعدم الالتزام بالأنظمة.

وطبقًا للمصادر، يتشكّل المجلس المؤقت من ثلاثة أسماء، قابلة للزيادة، الدكتور محمد الحسن رئيسًا، وجاسم أحمد الجاسم نائبًا له، وعبد الله جوهر العنبر، عضوًا، وسيبدأ الثلاثي المهمّة الخميس.

وشغلَ الحسن عضوية مجلس إدارة النادي في دورة سابقة، وعمِل الجاسم، وهو إعلاميّ، داخل النادي وفي مؤسسات رياضية أخرى.

ويستمر تكليف المجلس المؤقت حتى موعد إجراء انتخابات جديدة، علمًا أن المجلس الذي تمّ حلُّه انتُخِبَ في سبتمبر 2024 لدورةٍ مدّتها أربعة أعوام.

وكان النادي، الواقع في محافظة الأحساء، قد أعلن، في وقتٍ سابقٍ الأربعاء، عن صدور قرار من الوزارة بحل مجلس المطوع وإسقاط عضوية الرئيس ومنعه من الانتساب لأي نادٍ لمدة أربعة أعوام، مع منعه نهائيًا من الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة أي نادٍ، إثر رصد ملاحظات إدارية ومالية على مجلسه وعدم التزامه بالأنظمة الصادرة عن الوزارة.

ويتألف القرار من خمسة بنود، ينصّ أوَّلها على إسقاط عضوية المطوع ومنعه من الانتساب للنادي أو أي نادٍ آخر، لمدة أربعة أعوام، بناءً على المادة «94/ 3/ و» من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية، ومنعه من الترشح نهائيًا لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي أو أي نادٍ آخر، وفق المادة «94/ 3/ هـ»، بسبب مخالفته المواد «94/ 2/ ج» و«32/ 2» و«56/ 4» و«94/ 2/ ب».

وفي البندين الثاني والثالث، حلّت الوزارة المجلس، بناءً على المادة «36/ 6»، نظرًا لسقوط عضوية رئيسه، ومنعت إيمان العلي، الرئيس التنفيذي، لمدة أربعة أعوام من الانتساب أو مزاولة النشاط الإداري والرياضي في النجوم أو أي نادٍ آخر، بناءً على المادة «94/ 3/ ب»، ومن الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي أو نادٍ آخر، وفق المادة «94/ 3/ هـ»، نظير مخالفتها المادتين «94/ 2/ ج» و«94/ 2/ ب».

وقضى البندان الرابع والخامس بمنع رعد العنزي، الرئيس التنفيذي السابق للنادي، لمدة عامين من مزاولة النشاط الإداري في أي نادٍ، بناءً على المادة «94/ 3/ ب»، لمخالفته المادتين «94/ 2/ ج» و«94/ 2/ ب»، مع منع خالد الناجم، المدير المالي السابق، لمدة عام من مزاولة النشاط الإداري في أي نادٍ، بناءً على المادة «94/ 3/ ب»، لمخالفته المادة «94/ 2/ ج».

وحسب التوجيهات الصادرة عن الوزارة، تشكّل فريق عملٍ منها يعمل حاليًّا على حصر كافة الالتزامات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقها وإحالة المخالفات والمتسببين فيها إلى جهات الاختصاص.

وتواصلت «الرياضية» مع المطوع، عبر الهاتف، لسؤاله عن المخالفات، لكنه امتنع عن الرد.

وينشط فريق النجوم الأول لكرة القدم في دوري الدرجة الثانية، ويدرّبه السعودي فهد العشوان.