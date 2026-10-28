تجريبيا.. بايرن يلتقي أياكس في نيروبي

أعلن فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم خوض مواجهة تجريبية أمام نظيره أياكس أمستردام الهولندي في نيروبي العاصمة الكينية، 5 يناير المقبل.

وتأتي هذه المباراة في إطار مراسم افتتاح ملعب رايلا أودينجا الدولي، الذي يتسع لنحو 60 ألف مشجع.

ويسعى النادي البافاري من خلال هذه الخطوة إلى تسليط الضوء على الشغف الكبير بكرة القدم في إفريقيا.

وتعد هذه المواجهة بين عملاقي الكرة الأوروبية جزءًا من احتفالية كبرى تهدف إلى تعزيز الزخم الرياضي قبل استحقاقات قارية مهمة تنتظر المنطقة.

وطبقًا لحساب بايرن ميونيخ على منصة «إكس» تهدف المباراة بشكل أساسي إلى رفع مستوى الترقب لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2027، التي تستضيفها كينيا بالاشتراك مع أوغندا وتنزانيا. وتنظم البطولة القارية في الفترة ما بين 19 يونيو و17 يوليو من العام ذاته، ما يجعل مواجهة بايرن وأياكس بمثابة بروفة تنظيمية وجماهيرية كبرى للبلاد.

من جانبه، وصف نادي أياكس الهولندي الحدث بأنه لقاء يجمع بين اسمين كبيرين في عالم كرة القدم الدولية أمام جمهور إفريقي حاشد. وعد النادي أن افتتاح الملعب الجديد يمثل لحظة محورية في مسيرة كينيا نحو استضافة نهائيات كأس الأمم الإفريقية، مؤكدًا على القيمة الرياضية والرمزية لهذه المواجهة.