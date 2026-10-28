دشّنت هيئة الأدب والنشر والترجمة، الأربعاء، جناح السعودية، ضيف شرف معرض الجزائر الدولي للكتاب 2026، الذي يُنظم حتى 7 نوفمبر المقبل، في قصر الصنوبر البحري بالعاصمة.

وطبقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس» يأتي اختيار السعودية ضيف شرفٍ للمعرض في إطار العلاقات الأخوية المتينة بين السعودية وجمهورية الجزائر الديموقراطية الشعبية، في ظل ما يشهده القطاع الثقافي السعودي من حراك متسارع، يسهم في تعزيز حضور الثقافة السعودية عالميًا والتعريف بالإرث الحضاري للسعودية.

ويستعرض الجناح السعودي ملامح التنوع الإبداعي والهوية الثقافية السعودية، من خلال برنامج ثقافي متكامل تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة، يشمل ندوات وأمسيات شعرية، بمشاركة نخبة من الأدباء السعوديين، كما تتضمن المشاركة عروضًا للفنون الأدائية السعودية داخل المعرض وخارجه، إلى جانب معرض للمخطوطات يستعرض عددًا من أهم المخطوطات التاريخية في السعودية، وركن خاص بالإصدارات السعودية، وركن الحرف اليدوية الذي يُقدّم عروضًا حية للصناعات الحرفية، وركن المستنسخات الأثرية الذي يستعرض عددًا من المستنسخات لأهم القطع الأثرية في السعودية، وركن الآلات الموسيقية السعودية، وركن الأزياء السعودية، وركن الأفلام الذي يقدم عروضًا تشويقية لمجموعة من الأفلام السعودية، إضافة إلى ركن الضيافة الذي يجمع بين روح الأصالة وحفاوة الاستقبال.

وافتتح جناح السعودية بالمعرض عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، وخليدة بوفدش، رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، ومليكة بن دود، وزيرة الثقافة والفنون في الجزائر، والدكتور عبد اللطيف الواصل، الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة، والدكتور عبد الله ناصر البصيري، السفير السعودي.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة أن اختيار السعودية ضيف شرفٍ للمعرض يُعد تتويجًا للعلاقات الثقافية المتينة بين البلدين، وتقديرًا لحضور السعودية الفاعل في المشهد الثقافي الإقليمي والدولي، ويتيح فرصة استثنائية لتعريف الجمهور الجزائري بتنوع الثقافة السعودية وثرائها.