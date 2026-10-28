النجمة يخطف الثالث ويذيق الزلفي الخسارة الأولى

ألحق فريق النجمة الأول لكرة القدم الخسارة الأولى بضيفه الزلفي، بعدما تغلب عليه 2ـ0، الأربعاء، على ملعب نادي النجمة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري الدرجة الأولى للمحترفين.

وواصل النجمة سلسلة انتصاراته محققًا فوزه الثالث على التوالي، فيما توقفت سلسلة الزلفي الخالية من الهزائم بعد ثماني جولات.

وافتتح البرتغالي جواو نيفيش التسجيل لأصحاب الأرض عند الدقيقة 16، لينتهي الشوط الأول بتقدم النجمة بهدف دون مقابل.

وفي الشوط الثاني، عاد نيفيش ليضيف الهدف الثاني من ركلة جزاء عند الدقيقة 76، مؤكدًا تفوق فريقه وحصده النقاط الثلاث.

ورفع النجمة رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث، جمعها من أربعة انتصارات وأربعة تعادلات مقابل خسارة واحدة، فيما تجمد رصيد الزلفي عند 14 نقطة، متراجعًا إلى المركز السادس، بعد ثلاثة انتصارات وخمسة تعادلات وخسارة واحدة.

ويحل النجمة ضيفًا على الجيل، الإثنين 2 نوفمبر المقبل، فيما يستضيف الزلفي نظيره الجندل في اليوم ذاته، ضمن منافسات الجولة العاشرة.