الجمعة.. تحديد جاهزية سافيتش ومارتينيلي

يتعرّف الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، مساء الجمعة، على فرص الاستعانة بالصربي سيرجي سافيتش، لاعب الوسط، والجناح البرازيلي جابرييل مارتينيلي، أمام الفتح، السبت في الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي، وفقًا لما أوضحته لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

وغاب سافيتش ومارتينيلي عن مباراة الشمال القطري، التي خسِرها الفريق 1ـ3 الثلاثاء، ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة، الأول لشعوره بإجهاد عضلي، والثاني بسبب إصابة في الفخذ.

وحصل «الأزرق» على إجازةٍ الأربعاء، بعد عودته في وقت مبكر صباحًا من قطر، ويبدأ مساءَ الخميس التحضير الميداني لمواجهة ضيفه الفتح، على ملعب «المملكة أرينا».

ويحدِّد الجهاز الطبي خلال 48 ساعة إمكانية دخول سافيتش ومارتينيلي إلى قائمة المباراة. بذلك، تتضح الصورة أمام الجهاز الفني قبل وضع قائمة اللاعبين المستدعاة.

وأصيب مارتينيلي أمام القادسية، وخرج في تبديل اضطراري. وبعد الفوز 3ـ2 على الفريق الشرقاوي، أظهرت الفحوص الطبية تعرّضه إلى إصابة في عضلة الفخذ الخلفية.

ويتصدّر الهلال جدول ترتيب دوري «روشن»، برصيد 27 نقطة، ويمتلك مباراة مؤجَّلة، تجمعه بالأهلي في مارس المقبل.