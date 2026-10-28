العروبة ينهي عقد بيريرا

أنهت إدارة نادي العروبة ارتباطها بالتراضي مع البرتغالي برونو بيريرا، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، بعد تجربة استمرت نحو شهرين ونصف الشهر، وفقًا لما أعلنه النادي، الأربعاء.

وتولى المدرب البرتغالي قيادة العروبة في 12 أغسطس الماضي، وخاض معه ثماني مباريات، جمع خلالها 11 نقطة، بمتوسط 1.38 نقطة لكل مباراة، وفقًا لإحصاءات موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.

ويمتلك بيريرا تجارب تدريبية عدة، أبرزها قيادة دبا الحصن ودبا الإماراتيين، والعروبة والسيب والنصر في سلطنة عمان، إلى جانب تجارب أخرى مع أندية تايلاندية، من بينها أيوثايا يونايتد وراتشابوري.

وتعد تجربة العروبة الأخيرة امتدادًا لمسيرة المدرب البرتغالي في الملاعب الخليجية، بعد أن سبق له العمل في الدوريين الإماراتي والعُماني، قبل انتقاله إلى السعودية مطلع الموسم الجاري.