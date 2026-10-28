الاتفاق يناور.. وراضي يبدأ التأهيل

بدأ راضي العتيبي، ظهير أيمن فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، برنامجه التأهيلي، الأربعاء، بعد معاناته من إصابة عضلية، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وأصيب العتيبي بتمزق من الدرجة الثانية في العضلة الضامة، ما حال دون إكماله مواجهة الاتحاد التي خسرها فريقه 0ـ4 ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

وخضع راضي إلى تمارين تقوية بإشراف المعد البدني ضمن مراحل تجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ميدانيًا، استأنف الفريق الاتفاقي تحضيراته على فترتين صباحية ومسائية، الأربعاء، استعدادًا لمواجهة التعاون، السبت، على ملعب الأخير في بريدة لحساب الجولة الـ11 من الدوري.

وتنوعت تدريبات الفترة الأولى بين تمارين التقوية في صالة الحديد، وتدريبات فنية وتكتيكية على ملعب النادي، أما الحصة المسائية فقد طبق خلالها الأسترالي آرثر بوباس، مدرب الفريق عددًا من الجمل الفنية والخطط التي ينوي انتهاجها أمام التعاون، قبل أن يختتمها بمناورة على جزء من مساحة الملعب.

ويحتل الاتفاق المركز السابع برصيد 19 نقطة جمعها من خمسة انتصارات وثلاثة تعادلات مقابل ثلاثة هزائم خلال 11 جولة من منافسات الدوري.