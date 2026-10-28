مالكوم يقود ريمونتادا الجزيرة أمام المحرق

قلب البرازيلي مالكوم فيليبي، لاعب الجزيرة الإماراتي الأول لكرة القدم، تأخر فريقه بهدفين أمام المحرق البحريني إلى انتصار بريمونتادا مثيرة 4ـ2، الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا 2.

وسجل مالكوم ثلاثة أهداف، وصنع آخر، ليقلب الجزيرة الطاولة على المحرق البحريني، الذي تقدم بهدفين عبر عبد الوهاب المالود في الدقيقتين 3 و33.

ووقع مالكوم على هدفه الأول في شباك الفريق البحريني من ركلة جزاء في الدقيقة 52، وبعدها بأربع دقائق أضاف الهدف الثاني، ومن ثم لعب تمريرة حاسمة استغلها برونو كونسيساو لتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 68، قبل أن يختتم اللاعب التسجيل في الدقيقة 72.

بهذه النتيجة أحكم الجزيرة قبضته على صدارة ​مجموعته بسبع نقاط، بفارق ثلاث نقاط ​أمام أركاداج التركمانستاني، الذي تعادل سلبًا مع جولجوهار سيرجان الإيراني، متذيل الترتيب بنقطة واحدة، فيما تجمد رصيد المحرق عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.