استعداد نصراوي

اختتم فريق النصر الأول لكرة القدم تحضيراته، الأربعاء، استعدادًا لمواجهة الخلود على ملعب الأول بارك، الخميس، ضمن الجولة الـ12 من منافسات دوري روشن السعودي (المركز الإعلامي ـ النصر)