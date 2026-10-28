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استعداد نصراوي
2026.10.28 | 10:01 pm
اختتم فريق النصر الأول لكرة القدم تحضيراته، الأربعاء، استعدادًا لمواجهة الخلود على ملعب الأول بارك، الخميس، ضمن الجولة الـ12 من منافسات دوري روشن السعودي (المركز الإعلامي ـ النصر)
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