بتروفيتش يخلف بيريرا في العروبة

أعلنت إدارة نادي العروبة، الأربعاء، تعاقدها مع المونتينيجري زيلكو بتروفيتش، لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفًا لبيريرا، حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الجاري 2026ـ2027، في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

ويملك المدرب المونتينيجري، البالغ من العمر 60 عامًا، تجارب تدريبية متعددة، أبرزها قيادة المنتخب العراقي الأول، والظفرة الإماراتي، والقادسية الكويتي، وزرينيسكي موستار البوسني، الذي حقق معه لقب كأس البوسنة والهرسك عام 2024.

وسبق لبتروفيتش الإشراف فنيًا على أندية أوراوا ريد دايموندز الياباني، وبوافيشتا البرتغالي، وأدو دين هاج وفيلم تو الهولنديين، وبوتيف بلوفديف البلغاري، وإنتر زابريشيتش الكرواتي، والشعب الإماراتي.

كما عمل مساعدًا للمدرب في عدد من الأندية الأوروبية، من بينها سندرلاند ووست هام الإنجليزيان، وهامبورج الألماني، وفينورد وأوتريخت الهولنديان، إلى جانب أضنة دمير سبور التركي.

وكانت آخر تجاربه التدريبية مع الظفرة الإماراتي، الذي تولى قيادته في يوليو 2025، قبل رحيله في أبريل 2026.

وتسعى إدارة العروبة من خلال التعاقد مع بتروفيتش إلى الاستفادة من خبراته التدريبية خلال ما تبقى من منافسات الموسم الجاري.