دولي الهجن ينتسب إلى تحالف AIMS

انضم الاتحاد الدولي للهجن، برئاسة الأمير فهد بن جلوي، عضوًا منتسبًا إلى تحالف الأعضاء المستقلين المعترف بهم في الرياضة «AIMS»، وذلك بعد اعتماد عضويته في الجمعية العمومية للتحالف التي عُقدت في 5 أكتوبر.

وطبقًا لحساب اتحاد الهجن على منصة «إكس» جاء انضمام الاتحاد عبر مسار العضوية المخصص للمنظمات المعنية بالرياضات التقليدية والتراثية، بما يعزز حضوره في المنظومة الرياضية الدولية، ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات الساعية إلى صون الموروث الرياضي.

وقال رئيس الاتحاد: «أتقدم بالشكر لتحالف AIMS وأعضائه على ثقتهم ودعمهم بانضمام الاتحاد الدولي للهجن كعضو منتسب ضمن التحالف، حيث سيواصل الاتحاد نهجه القائم على التطوير والحوار واحترام منظومة الرياضة الدولية، باعتبار هذه الخطوة جزءًا من مسيرة أطول نسعى من خلالها لنيل العضوية الكاملة في التحالف مستقبلًا».

وأضاف فهد بن جلوي: «وما كان لهذا الإنجاز أن يتحقق لولا ما توليه السعودية للاتحاد من دعم كامل، واحتضانها لمقره ولمختلف أنشطته، وذلك بتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- والمتابعة الحثيثة من الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية».

ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا لمرحلة مميزة شهدت إدراج رياضة الهجن في برنامج دورة الألعاب الآسيوية للشباب 2025 في البحرين، ودورة ألعاب التضامن الإسلامي 2025 في الرياض، وهو ما منح الرياضيين والمنظمين خبرة قيّمة في أجواء الدورات الدولية متعددة الرياضات.

ويستعد الاتحاد للمشاركة في مؤتمر سبورت أكورد الذي تستضيفه باكو العاصمة الأذربيجانية خلال الفترة من 9 إلى 13 مايو 2027، لمواصلة التواصل مع المجتمع الرياضي الدولي، والمضي في مساعيه نحو نيل العضوية الكاملة في تحالف AIMS.