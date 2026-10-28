خماسي القادسية خارج مواجهة الرياض

يغيب الأوروجوياني ناهيتان نانديز، لاعب وسط فريق القادسية الأول لكرة القدم، والمدافع الإسباني ناتشو فيرنانديز عن مواجهة الرياض، الخميس في العاصمة، ضمن الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي.

وحسب مصادر «الرياضية»، خرج اللاعبان من حسابات المدرب الأيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، الذي يفتقد كذلك لخدمات المدافع الإيفواري علي دياباتي، وأحمد السياحي، لاعب الوسط الدفاعي، والجناح هيثم عسيري.

ويعاني اللاعبون الخمسة من إصابات مختلفة، آخرها ما تعرض له السياحي أمام السد القطري، الإثنين، في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأشارت المصادر إلى استمرار غياب ناتشو، لعدم الجاهزية، وتأكُّد ابتعاد نانديز عن الجولة المحلية المقبلة، بعد إصابته أمام الهلال، الجمعة، في الجولة الـ 11.

واختتم القادسية، عصر الأربعاء، تدريباته في الخُبر، وتوجَّه في المساء إلى الرياض، لمواجهة «مدرسة الوسطى» على ملعب «إس إتش جي آرينا»، الخاص بنادي الشباب.

وخسِر الفريق، الذي يمتلك 25 نقطة، صدارة الترتيب لمصلحة الهلال، الذي رفع رصيده إلى 27 نقطة، ويتطلع إلى العودة سريعًا لطريق الانتصارات، بعدما تراجع إلى المركز الثالث، متأخرًا بفارق الأهداف عن النصر.