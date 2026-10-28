غطى فمه.. إيقاف نيمار مباراتين

أعلنت المحكمة العليا للعدالة الرياضية في البرازيل، ​الأربعاء، إيقاف نيمارداسيلفا، قائد فريق سانتوس الأول لكرة القدم، مباراتين بسبب تغطية فمه أثناء مشادة مع أحد لاعبي الفريق المنافس في التعادل 1ـ1 مع باهيا في الدوري البرازيلي الممتاز.

وكان ‌اللاعب، صاحب الـ​34 ‌عامًا، قد ⁠طُرد ​عقب مشادة ⁠مع رودريجو نيستور، لاعب خط وسط باهيا، وأدانته المحكمة بمخالفة القاعدة التي تحظر على اللاعبين تغطية أفواههم أثناء المشادات داخل الملعب.

وأشارت المحكمة العليا للعدالة الرياضية ⁠إلى أن تقرير ‌الحكم أشار أيضًا ‌إلى أن نيمار، ​بعد طرده، ‌توجه نحو مقاعد البدلاء ‌الخاصة بالفريق الضيف لمواجهة خصمه، واضطر زملاؤه إلى منعه.

وبهذا يغيب نيمار عن المباريات الثلاث المقبلة لفريق سانتوس. وهو ‌موقوف بالفعل عن مباراة الدوري، الأربعاء، ضد ⁠بالميراس ⁠بعد تراكم ثلاث بطاقات صفراء.

يمكن لنيمار ونادي سانتوس الطعن في القرار المتعلق بالمخالفة.

وفي أغسطس أصبح نيمار أول لاعب في الدوري البرازيلي يجبر على مغادرة الملعب لمدة دقيقة واحدة بموجب قاعدة جديدة تهدف ​إلى الحد من ​إضاعة الوقت، ويجري اختبارها حاليًا في المسابقة.