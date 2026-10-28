الاتحاد يدشن الطقم الثالث. الشكوك تحاصر كادش

كشفت لـ«الرياضية» مصادر خاصة عن أن حسن كادش، مدافع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، سيغيب عن مباريات فريقه المقبلة حتى بعد نهاية فترة التوقف، يناير المقبل، في وقت تحوم الشكوك حول جاهزيته قبل المشاركة مع المنتخب السعودي في كأس آسيا 2027، التي تستضيفها السعودية 7 يناير، وتعتمد المشاركة حال استجابته للبرنامج العلاجي والتأهيلي.

وأوضحت المصادر ذاتها أن فرص عودة المدافع الاتحادي قبل التوقف تبقى ضئيلة، إذ يرتبط موعد استئنافه المشاركة بمدى تقدمه في البرنامج التأهيلي خلال الفترة المقبلة.

وكان كادش خضع لعملية جراحية في التاسع من أكتوبر الجاري، بمدينة توركو الفنلندية، إثر إصابته في العضلة المستقيمة الفخذية اليسرى خلال مشاركته مع المنتخب السعودي أمام نظيره العُماني ضمن منافسات كأس الخليج الماضية، التي كسبها الأخضر أمام الإمارات بنتيجة 2ـ0.

ويفتقد الاتحاد خدمات مدافعه في عدد من مبارياته بدوري روشن السعودي والمنافسات الآسيوية، حتى اكتمال برنامجه التأهيلي وعودته إلى التدريبات الجماعية.

من جهة أخرى، تدشّن إدارة نادي الاتحاد، الخميس، الطقم الثالث للفريق الأول لكرة القدم، خلال حفل مبسّط بمنطقة البلد التاريخية في جدة.