«قاتل» يمنح الزمالك نقاط المقاولون

سجل الأنجولي شيكو بانزا، لاعب فريق الزمالك الأول لكرة القدم، هدفًا في الدقائق الأخيرة، ليقود حامل لقب الدوري المصري إلى الفوز 2ـ1 على ضيفه المقاولون العرب، الأربعاء.

ورفع الزمالك رصيده بهذا الفوز إلى 19 نقطة من ثمان مباريات ليتقدم مؤقتًا إلى المركز الثاني، متأخرًا بنقطتين عن بيراميدز المتصدر الذي سيلعب الخميس مع وادي دجلة، ومتقدمًا بنقطتين على الأهلي ثالث الترتيب الذي سيواجه مودرن سبورت.

وتلقى المقاولون العرب الخسارة الثالثة له الموسم الجاري، ليتجمد رصيده ‌عند 11 نقطة في المركز ​السابع.

وافتتح ‌الزمالك ⁠التسجيل ​مباشرة بعد ⁠بداية الشوط الثاني مباشرة عن طريق البديل محمد حمد، الذي استقبل تمريرة عرضية منخفضة من عدي الدباغ بتسديدة مباشرة في الشباك.

وأدرك المقاولون العرب التعادل في الدقيقة 57 عن طريق محمد عبد الناصر الذي سدد كرة قوية من داخل المنطقة اصطدمت في عمر جابر قائد الزمالك وسكنت ⁠الشباك.

ومنح بانزا الزمالك النقاط الثلاث في ‌الدقيقة 88، بعدما استلم الكرة وتوغل ‌داخل منطقة الجزاء قبل أن ​يطلق تسديدة قوية في ‌مرمى محمد فوزي حارس المقاولون العرب.