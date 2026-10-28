جوياجون والغامدي يفتتحان رصيد أهداف التعاون

كتب الإيفواري بارفيه جوياجون، مهاجم فريق التعاون الأول لكرة القدم، وزميله فارس الغامدي، لاعب الوسط، اسميهما لأول مرّة في سجلّات أهداف «السكري»، بعدما هزَّا شباك الفيصلي الأردني، مساء الأربعاء في عمّان، ضمن ثالث جولات المجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا 2.

ودخل جوياجون بديلًا قبل انطلاق الشوط الثاني. وعند الدقيقة 52، افتتح رصيده التهديفي بشعار التعاون، الذي ضمَّه خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة. وفي الدقيقة 77، أضاف الغامدي، القادم من الاتفاق، الهدف الثاني، مُتَوِّجًا به مشاركته الأساسية.

ولعِب الإيفواري ثماني مبارياتٍ قبل هدفِه الأول، توزّعت بين دوري روشن السعودي والبطولة الآسيوية، بينما لعِب الغامدي سبعًا، إحداها ضمن كأس خادم الحرمين الشريفين.

وبدأ جوياجون «25 عامًا» خمسًا من مباريات فريقه الحالي، ودخل بديلًا في أربع، في حين بدأ الغامدي «23 عامًا» سبعًا ودخل بديلًا في لقاءٍ وحيد. وبهدفيهما، فاز الفريق السعودي 2-0 على مضيفه الأردني، ورفع رصيده إلى 7 نقاط متصدرًا ترتيب المجموعة الثالثة، التي شهِدت الأربعاء فوز الريان القطري، الوصيف، 4-1 على النهضة العماني، متذيل الترتيب.