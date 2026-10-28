موسم الرياض.. المكسيك ضد العالم يزف نجوم الملاكمة

شهدت منطقة «فيا رياض» حفل الاستقبال الرسمي لنجوم الملاكمة المشاركين في حدث «المكسيك ضد العالم»، الأربعاء، إيذانًا بانطلاق فعاليات أسبوع الملاكمة ضمن النسخة السابعة من موسم الرياض، وسط أجواء من الحماس والترقب للمواجهات المرتقبة، السبت 31 أكتوبر، على حلبة «The Venue» في الرياض.

وشهد الحفل ظهور الملاكمين المشاركين، وإجراء اللقاءات الإعلامية والتصوير الرسمي، بحضور عدد من الشخصيات الرياضية والإعلامية والضيوف، في أولى الفعاليات الرسمية لأسبوع الملاكمة، الذي يجمع 18 ملاكمًا من مختلف دول العالم في تسع مواجهات احترافية، تتصدرها المواجهة المنتظرة بين النجم المكسيكي ساول «كانيلو» ألفاريز والفرنسي الكاميروني كريستيان مبيلي، على لقب المجلس العالمي للملاكمة «WBC» لوزن فوق المتوسط.

وتحظى المواجهة الرئيسة باهتمام إعلامي وجماهيري واسع، إذ يسعى كانيلو، الذي يمتلك سجلًا حافلًا بـ63 انتصارًا، منها 39 بالضربة القاضية، إلى استعادة لقب العالم بعد مسيرة توج خلالها بألقاب في أربع فئات وزنية مختلفة، فيما يدخل مبيلي النزال للدفاع عن لقبه العالمي، مستندًا إلى سجله الخالي من الهزائم، الذي يضم 29 انتصارًا، منها 24 بالضربة القاضية، وتعادلًا واحدًا.

ويضم الحدث مواجهة قوية في وزن فوق المتوسط تجمع المكسيكي خايمي مونجيا، حامل لقب رابطة الملاكمة العالمية «WBA»، بالروسي نيكيتا زون، إلى جانب نزال على لقب منظمة الملاكمة العالمية «WBO» لوزن الريشة، يدافع خلاله المكسيكي رافاييل إسبينوزا عن حزامه أمام النيكاراجوي ريكاردو بلاندون، في مواجهة تجمع البطل الذي لم يتعرض للهزيمة بمنافس يمتلك خبرة واسعة في الحلبات الاحترافية.

كما تشمل النزالات مواجهة المكسيكي ديفيد بيكاسو، الذي سبق له إحراز الحزام الفضي للمجلس العالمي للملاكمة «WBC»، أمام الفلبيني كارل مارتن في وزن فوق الديك، إلى جانب مواجهة المكسيكي رايموندو فاسكيز روخاس أمام الياباني ريتو تسوتسومي في وزن فوق الريشة.

ويشهد الحدث مشاركة الملاكم السعودي سلطان المحمد، الذي يواجه المكسيكي إيريك فيليجاس في وزن فوق الريشة، سعيًا لمواصلة سلسلة انتصاراته الاحترافية أمام الجمهور السعودي، فيما يلتقي المكسيكي ماركوس فاسكيز بالكازاخستاني بيك نورماجانبيت في وزن فوق المتوسط، ضمن مواجهة تجمع بين الخبرة والقوة الهجومية.

وتكتمل بطاقة النزالات بمواجهة المكسيكي كارلوس إميليانو روخو فاسكيز أمام الروماني فلافيوس بيا في الوزن المتوسط، إلى جانب نزال يجمع المكسيكي هيكتور أوكتافيو أجيري بالكوبي برايان ليون في وزن فوق المتوسط، في مواجهتين يسعى خلالهما الملاكمون إلى تعزيز سجلاتهم الاحترافية ومواصلة التقدم في مسيرتهم الرياضية.

ويتواصل برنامج أسبوع الملاكمة بتنظيم المؤتمر الصحافي الرسمي، الخميس، في «سكوير 2» بمنطقة بوليفارد سيتي، حيث يجتمع الملاكمون للحديث عن استعداداتهم وتوقعاتهم للمواجهات، يعقبه، الجمعة، حفل الوزن الاحتفالي والمواجهات المباشرة «Face Off» في الموقع ذاته، عند الـ 09:00 مساءً، وصولًا إلى ليلة النزالات الكبرى، السبت، على حلبة «The Venue»، التي تنقل منافساتها منصة DAZN إلى الجمهور حول العالم.

ويأتي تنظيم حدث «المكسيك ضد العالم» امتدادًا لسلسلة المواجهات العالمية التي تستضيفها السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، في إطار مواصلة استقطاب أبرز نجوم الملاكمة وتقديم أحداث رياضية كبرى تجمع نخبة من الأبطال والمواهب الصاعدة، بما يعزز حضور العاصمة الرياض على خريطة الأحداث العالمية.