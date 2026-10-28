فورمولا 1.. بيريز يستمر مع كاديلاك حتى 2029

مدد السائق المكسيكي سيرجيو بيريز عقده مع فريق كاديلاك الأمريكي المشارك في بطولة العالم للفورمولا 1 للمرة الأولى هذا الموسم، حتى عام 2029 حسبما أعلن الأربعاء الطرفان قبل جائزة المكسيك الكبرى التي تجرى نهاية هذا الأسبوع.

وكان بيريز «36 عامًا» قد انضم إلى كاديلاك بعد عام من استبعاده من ريد بُل في نهاية 2024، بعدما زامل الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم أربع مرات، لمدة أربعة أعوام.

وقال بيريز في فيديو: «بعد كل ما منحتني إياه هذه الرياضة، وجدت هدفًا جديدًا: المساعدة في بناء شيء من البداية. لا يزال هناك الكثير من العمل لإنجازه، وأنا ملتزم تمامًا بالأعوام الثلاثة المقبل».

وأضاف: «كان الانضمام إلى كاديلاك منذ اليوم الأول مشروعًا آمنت به فعلًا، وتمديد التزامي يبدو استمرارًا طبيعيًا لهذا الفصل»

ويمر بيريز، الفائز بست جوائز كبرى منذ بداياته في الفورمولا 1 عام 2011، ووصيف بطل العالم عام 2023 خلف فيرستابن، بموسم صعب، حيث فشل في حصد النقاط في 18 جائزة كبرى.

وجاءت أفضل نتائجه في سيلفرستون وبرشلونة وباكو، حين حلّ في المركز 14 في كل من السباقات الثلاثة.

وسيخوض السائق المكسيكي نهاية هذا الأسبوع جائزته الكبرى الرقم 300 في مسيرته على حلبة الأخوين رودريجيس في مكسيكو.