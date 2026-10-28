بعد 4 زيارات.. التعاون يذوق طعم انتصارات آسيا

أعادت المنافسات القارية فريق التعاون الأول لكرة القدم إلى أجواء الانتصارات وسط نتائج محلية مخيِّبة لجمهوره، وانتهى لقاؤه مع الفيصلي الأردني، الأربعاء، في عمَّان، بفوزه 2ـ0، ضمن ثالث جولات المجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا 2، ليتصدر ترتيبها برصيد سبع نقاط.

وأحرز المهاجم الإيفواري البديل بارفيه جوياجون وفارس الغامدي، لاعب الوسط، هدفين في ملعب عمَّان الدولي، عند الدقيقتين 52 و77، فحقق «السكري» انتصارًا قاريًّا خارج أرضه للمرة الأولى منذ ختام مرحلة المجموعات من النسخة قبل الماضية للبطولة ذاتها، في ديسمبر 2024.

وانتشلت النتيجةُ التعاونيين من دوّامة نزف النقاط، بعد خسارتين متتاليتين، سبقهما تعادل، ضمن دوري روشن السعودي.

وفي وقتٍ يتصدر فيه مجموعته الآسيوية، يعاني الفريق محليًّا، ويقبع في المركز الـ 17، قبل الأخير، برصيد أربع نقاط ولا يزال يبحث عن فوزه الأول على مستوى «روشن».

وافتتح التعاون مشواره الآسيوي بالتعادل 1ـ1 مع مضيفه النهضة العماني، في 16 سبتمبر الماضي، قبل أن يهزم ضيفه الريان القطري 2ـ1، في 14 أكتوبر الجاري.

وانتصارُه على الفيصلي الأردني هو الأول له قاريًّا خارج أرضه، منذ تغلَّب على القوة الجوية العراقي 2ـ1 في بغداد، لحساب نسخة الموسم قبل الماضي من دوري الأبطال 2، وبعد أربع زياراتٍ لملاعب منافسين آسيويين، أسفرت عن تعادله مع الوكرة القطري وتراكتور الإيراني، ثم الخسارة من الشارقة الإماراتي، في نصف نهائي 24ـ2025، وأخيرًا التعادل مع النهضة العماني، خلال باكورة جولات النسخة الجارية.

وعاد الفريق إلى المنافسات القارية، التي غاب عنها لموسم واحد، إثر إنهائه نسخة «روشن» الماضية في المركز السادس.