هاري كين و سام ألتمان

* كرة القدم تكافئ المجتهدين برد عطائهم لهم على شكل انتصارات، وقد تخلد اسم اللاعب ليصبح عمره بعد الاعتزال أطول من سنوات لعبه. لكن كرة القدم العادلة لا تستطيع أن تجعل القائمين عليها عادلين، لذلك ظُلمت أسماء كبيرة لمجرد أنهم لم يلعبوا في مركز الهجوم. قبل يومين فاز هاري كين بالكرة الذهبية، وهاري يستحق الجائزة، وأنا هنا لا أناقش أحقيته بالفوز، لكني أناقش عدم وجود مدافع أو حارس مرمى ضمن المرشحين للفوز بالجائزة؟ كان وما زال عندي اعتقاد أن جائزة الكرة الذهبية تقوم على معايير خاطئة، لأنها لا تراعي مراكز اللاعبين، وتعطي الجائزة للذي سجل وصنع وحقق ألقابًا، ومن المؤكد أن المهاجم يسجل أكثر من المدافع. كان من العدل أن تكون هناك عدة كرات ذهبية كل عام، واحدة لأفضل حارس، وواحدة لأفضل قلب دفاع، وأفضل مدافع أيمن، وأيسر، ومراكز خط الوسط والهجوم كذلك. تخيلوا، ومنذ انطلاق الجائزة في العام 1956، لم يفز إلا 4 مدافعين، بينما فاز 50 مهاجمًا! هاري كين يستحق الجائزة كمهاجم، هو لاعب خلوق جدًا ومتواضع، تصوروا أنه وبعد فوزه بالجائزة شكر كل من مروا في مسيرته، وقدم الشكر لـ16 مدربًا كتب أسماءهم جميعًا.

* مطورو الذكاء الاصطناعي غريبون وعجيبون، طوروه بلا حدود، ثم راحوا يحذرون الناس من خطورته، بمعنى أنهم يريدون الاستفادة ماليًا، لكنهم لا يريدون تحمل المسؤولية! في اللقاء الأخير لسام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـ OpenAI، حذر من انهيار نظام الأمان البنكي، لأن «الحرامية» ومن خلال الذكاء الاصطناعي قادرون على نسخ صورتك ووجهك والدخول إلى حسابك البنكي. وأضاف سام أننا قريبًا لن نستطيع تمييز أفراد العائلة والأصدقاء عبر المكالمات المرئية، أي قد تعتقد أنك تتحدث مع صديقك، بينما من يتحدث معك شخص ينتحل شخصية صديقك! سام ألتمان كان يتحدث في اللقاء وكأنه لم يكن واحدًا من أكبر مطوري الذكاء الاصطناعي، وليس له يد في ما وصل إليه المحتالون من إمكانيات لم يكونوا يحلمون بها. ما قصرت أخونا سام، الله يعطيك العافية.