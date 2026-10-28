لن تتوقف المناكفات

هزم نادي الاتحاد من شباب أهلي دبي، ونال نادي النصر المصير نفسه من شقيقه نادي العين بأربعة أهداف في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وطبيعي أن تحاول جماهير الأندية الأخرى بما فيهم محبو الهلال التعليق على الخسارة وهذا للآسف بات ديدن جماهيرنا في وسائل التواصل الاجتماعي.

في حين نال الهلال عقوبة مبكرة ولأول مرة يحقق فيها الفوز نادي الشمال القطري في هذه البطولة على البطل السعودي

وظهرت مناكفة جماهير الأندية الأخرى تجاه الهلال بأقصى سرعة بعد الخسارة يوم أمس الأول في الجولة الثالثة في الدوحة بثلاثة أهداف لهدف.

وفي تصور الكثيرين هي الخسارة الأكبر وذلك لحجم الدعم المادي الكبير والعدد الوافر من النجوم السعوديين والأجانب بهذا النادي وذلك من حيث أسعار اللاعبين والجودة والأسماء العالمية المعروفة ولعل آخرهم نجوم الدوري الإنجليزي سامر فيل وأولي وايتكنز ومارتينيلي ناهيك عن اللاعبين المحليين يتقدمهم العويس ودهل ومحزري ولاعبين آخرين.

بالإضافة إلى تعليقات جماهير الأهلي السعودي على ظهور رياض محرز لاعب النادي السابق الذي كان له الدور الأكبر في تحقيق الهدف الثاني للكابتن بغداد بونجاح.

فلهذا كانت المناكفة أسرع وأكبر ولها بقية مع جماهير الهلال تجاه الأندية الأخرى في الجولات القادمة.