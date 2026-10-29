بولونيا يلحق بميلان الخسارة الأولى

مُني فريق ميلان الأول لكرة القدم بالخسارة الأولى الموسم الجاري، بعدما سقط على أرضه أمام بولونيا 4-2، الأربعاء، في الجولة التاسعة ضمن الدوري الإيطالي.

وعلى ملعب «سان سيرو»، لم تشفع ثنائية ألفادجو سيسيه وعودة ميلان، الذي كان قد تأخر في النتيجة بعد 8 دقائق من صافرة البداية بهدف البلجيكي صامويل مبانغولا، في إبقاء سجله خاليًا من الخسارة، بعدما فرض الأخير نفسه نجمًا للمباراة بتسجيله ثلاثية «هاتريك».

وانتفض سيسيه، ابن الـ20 عامًا من أبوين غينيين، بتسجيله هدفين في الدقيقتين 14 و27، إلا أن الفريق الزائر أدرك التعادل عبر النيران الصديقة بهدف دافيدي بارتيساغي، خطأً في مرمى فريقه (60).

وعاد مبانغولا، البالغ 22 عامًا، إلى الواجهة ليعيد التقدم لفريقه (62)، قبل أن يوجه الضربة القاضية لجماهير ميلان بهدفه الشخصي الثالث والرابع لفريقه (86).

ومُني «روسونيري» بخسارته الأولى هذا الموسم في الـ«سيري أ» بعد 5 انتصارات مقابل 3 تعادلات أمام يوفنتوس وساسوولو بالنتيجة ذاتها 1-1.

وجاءت الأهداف الثلاثة للشوط الأول من أخطاء دفاعية، حيث تقدم بولونيا على غفلة من دفاع أصحاب الأرض بعد تمريرة من ندير زورتيا في عمق المنطقة إلى مبانغولا، الذي سددها مباشرة في الشباك (8).

وأدرك سيسيه التعادل بعد خطأ فادح من المدافع البلجيكي آرثر ثيات في تشتيت الكرة، التي وصلت إليه بمواجهة الحارس البولندي لوكاس سكوربسكي، وأودعها الشباك بسهولة (14)، قبل أن يضيف الثاني بعد 13 دقيقة من هفوة دفاعية جديدة للفريق الزائر، ليجد نفسه مجددًا بمفرده أمام المرمى.

واستقبلت شباك ميلان هدفين في غضون دقيقتين في الشوط الثاني (61 و62)، قبل الهدف الرابع للضيوف عن طريق مبانغولا (86).