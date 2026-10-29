إنتر يستعيد الصدارة بالانتصار الرابع تواليا

رفع فريق إنتر ميلان الأول لكرة القدم سلسلة انتصاراته إلى 4 تواليًا بفوز متأخر بهدفين عكسيين على مضيفه فينيتسيا 2-0، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي، الأربعاء.

على ملعب «بيير لويجي بينسو» في فينيتسيا، انتظر حامل اللقب حتى الدقيقة 80 والنيران الصديقة لافتتاح التسجيل، بعدما هز الأرجنتيني ماتياس مورينو شباك فريقه عن طريق الخطأ، ليتكرر السيناريو ذاته بعد دقيقتين عبر المدافع المغربي رضوان حلحال.

وهو الفوز الرابع تواليًا لرجال المدرب الروماني كريستيان كيفو في الدوري، بعدما أسقطوا بارما 3-0 وبولونيا 3-1 وفيورنتينا 2-1، كما أنه الفوز الرابع تواليًا في مختلف المسابقات منذ خسارتهم المفاجئة على أرضهم أمام كلوب بروج البلجيكي 3-4 في الجولة الثانية للمجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا.

ورفع إنتر رصيده إلى 25 نقطة واستعاد المركز الأول بفارق الأهداف عن لاتسيو الفائز بنتيجة كبيرة على مضيفه ساسوولو 6-2 الثلاثاء، كما حافظ «نيراتزوري» على تقدمه بفارق 4 و5 نقاط تواليًا عن روما الذي تغلب على كالياري 4-2 وكومو الفائز على تورينو 3-1.

وافتقد إنتر مجددًا جهود قائده المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس للإصابة، في حين أصاب فينيتسيا، الصاعد حديثًا والذي تجمد رصيده عند ثلاث نقاط في قاع الترتيب، العارضة الميلانية مرتين، كما أُلغي له هدفان بداعي التسلل.