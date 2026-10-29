السقوط الأول

تكبد فريق ميلان الأول لكرة القدم خسارته الأولى في الموسم الجاري بعد سقوطه على ملعبه أمام بولونيا 4-2 الأربعاء ضمن الجولة التاسعة ضمن الدوري الإيطالي (الوكالات)