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السقوط الأول

2026.10.29 | 12:05 am
تكبد فريق ميلان الأول لكرة القدم خسارته الأولى في الموسم الجاري بعد سقوطه على ملعبه أمام بولونيا 4-2 الأربعاء ضمن الجولة التاسعة ضمن الدوري الإيطالي (الوكالات)
السقوط الأول

السقوط الأول

السقوط الأول

السقوط الأول

السقوط الأول

السقوط الأول