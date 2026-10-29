قبل الأهلي.. الشباب كامل العدد

يستعد فريق الشباب الأول لكرة القدم بصفوف مكتملة لمواجهة الأهلي، الجمعة في الرياض، ضمن الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي.

وحسب مصادر «الرياضية»، لا يعاني الشباب حاليًا من أي غيابات، بين المحليين والأجانب، في سابقةٍ بالنسبة له منذ انطلاق الموسم الجاري.

وفي ظل عودة المصابين وجاهزية الجميع، يفكِّر المدرب الألماني توماس ليتش في البدء بالغاني توماس بارتي، لاعب الوسط، أمام الأهلي، على حساب الفرنسي ياسين عدلي.

وتماثل بارتي للشفاء من إصابةٍ في الفخذ غيّبته عن المباريات السبع الماضية. بذلك، أصبح جميع أجانب الفريق، وعددهم 11، مؤهلين للمشاركة.

وخاض «الليوث»، عصر الأربعاء على ملعبهم الرديف، التدريب الأساسي قبل المباراة، ويختتم تدريبٌ خفيفٌ، الخميس، تحضيراتهم الميدانية.

ووزّع ليتش تركيزه، وفقًا للمصادر، بين الجانبين البدني والتكتيكي، وفرض عددًا من الجمل، دفاعيًا وهجوميًا، لإيصال لاعبيه إلى الجاهزية الفنية المطلوبة.

وقبل بدء التدريب الأساسي، كرَّم النادي المدافع المخضرم علي البليهي، بمناسبة تصدُّره أخيرًا قائمة المدافعين الأكثر إحرازًا للأهداف في دوري روشن السعودي.

وسجَّل البليهي هدفين في الفوز الشبابي 3-1 على الفتح، ضمن الجولة الـ 11، رافعًا عدد أهدافه، على مستوى المسابقة منذ انطلاقها عام 2008، إلى 22، متجاوزًا بذلك الجزائري فاروق شافعي، مدافع ضمك السابق، الذي أحرز 21 هدفًا.

وشارك اللاعبون وأعضاء الجهازين الفني والإداري في تكريم المدافع، البالغ من العمر 36 عامًا، الذي استعار الفريق خدماته في النصف الثاني من الموسم الماضي، قبل ضمِّه بصورة نهائية من الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.