بايرن يستعرض بسداسية ماجديبورج

حجز فريق بايرن ميونخ الأول لكرة القدم مقعدًا في دور الـ16 من بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم، بعد اكتساحه ماجديبورج بسداسية مقابل هدف، الأربعاء.

وعلى أرضية ملعب «أليانز أرينا»، لم يجد عملاق بافاريا بايرن ميونخ أي صعوبة في تخطي عقبة ضيفه ماجديبورج، حيث أمطر شباكه بستة أهداف مقابل هدف وحيد 6-1، ليقدم لجمهوره عرضًا هجوميًا متكاملًا.

افتتح مايكل أوليسيه مهرجان الأهداف مبكرًا في الدقيقة 10 بعد جملة تكتيكية رائعة، قبل أن يعزز إسماعيل صيباري التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 21، لينتهي الشوط الأول بهيمنة بافارية واضحة.

ومع مطلع الشوط الثاني، عاد أوليسيه ليوقع على هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه من ركلة جزاء نفذها بنجاح في الدقيقة 50. ورغم محاولات الضيوف للعودة، فإن الطوفان البافاري استمر؛ حيث أضاف الظهير الكندي ألفونسو ديفيز الهدف الرابع في الدقيقة 70، وتبعه الشاب ناثانيال براون بالهدف الخامس في الدقيقة 73.

وفي الدقائق الأخيرة من اللقاء، اختتم البديل ديفيد سانتوس ديبر السداسية التاريخية في الدقيقة (90+2)، ليؤكد بايرن جاهزيته الكاملة للمنافسة على اللقب.

وفي مواجهة أخرى حبست الأنفاس، نجح باير ليفركوزن في حسم تأهله بعد تفوقه على ضيفه نورنبيرج 5-2، في مباراة دراماتيكية شهدت تحولًا مثيرًا في شوطها الثاني.

باغت الضيوف أصحاب الأرض بجرأة هجومية كبيرة، وأنهوا الشوط الأول متقدمين بنتيجة مفاجئة 2-1، ما وضع رجال المدرب كارليس مارتينيز تحت ضغط شديد. إلا أن نقطة التحول بدأت قبل نهاية الشوط الأول بقليل، عندما أحرز المدافع البوركيني إدموند تابسوبا هدف تقليص الفارق في الدقيقة 41.

ومع انطلاق الشوط الثاني، انتفض ليفركوزن بقوة، وعاد تابسوبا نفسه ليعادل الكفة بالهدف الثاني في الدقيقة 49. وواصل ليفركوزن ضغطه العالي ليرجح كفته عبر المهاجم التشيكي باتريك شيك، الذي سجل الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 70. ولم يتأخر البديل المخضرم جوناس هوفمان في تأمين الفوز بالهدف الرابع في الدقيقة 77، قبل أن يختتم الإسباني لوكاس فاسكيز خماسية فريقه في الدقيقة 89، ليعلن عن «ريمونتادا» مثالية قادت الفريق بأمان إلى الدور المقبل.

بهذه النتائج، يوجه بايرن ميونخ وليفركوزن رسالة شديدة اللهجة لجميع المنافسين، في انتظار ما ستسفر عنه قرعة دور الـ16 المرتقبة لتحديد مواجهات المرحلة القادمة من البطولة.