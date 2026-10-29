ليفربول يقصي تشيلسي من كأس الرابطة

ليفربول - الرياضية

تأهل فريق ليفربول الأول لكرة القدم إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية «كأس كاراباو»، بعد فوزه على ضيفه تشيلسي بركلات الترجيح 6-5، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في مواجهة احتضنها ملعب «أنفيلد».

وتقدم تشيلسي أولًا عند الدقيقة 39 عبر ركلة جزاء نفذها المهاجم مورجان روجرز بنجاح، بعد خطأ ارتكبه لاعب ليفربول ريان جرافنبرخ ضد مويسيس كايسيدو داخل منطقة الجزاء.

ولم تدم فرحة الضيوف طويلًا، إذ احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح ليفربول إثر لمسة يد على مدافع تشيلسي ويسلي فوفانا، انبرى لها الجناح الهولندي كودي جاكبو ليودعها الشباك محرزًا هدف التعادل للريدز في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني، تبادل الفريقان السيطرة والاستحواذ مع فرض تقارب تكتيكي واضح، ورغم المحاولات الهجومية المتبادلة والتغييرات التي أجراها المدربان لكسر التعادل، استمرت الصلابة الدفاعية وتألق حارسي المرمى لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، ويتجه الفريقان مباشرة إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لليفربول.