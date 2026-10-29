فرحة عبور

احتفل لاعبو فريق مانشستر سيتي الأول لكرة القدم بعبور نظيره برايتون بركلات الترجيح، بعد تعادلهما في الوقت الأصلي 2-2 ضمن كأس الرابطة الإنجليزية، الأربعاء (وكالات).