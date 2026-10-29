بـ«الترجيحية» السيتي يعبر برايتون

خطف فريق مانشستر سيتي الأول لكرة القدم بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة «كاراباو»، بعد تفوقه على نظيره برايتون أند هوف ألبيون بركلات الترجيح «4-3»، إثر انتهاء الوقت الأصلي المثير بالتعادل الإيجابي 2-2 في المباراة التي احتضنها ملعب «الاتحاد».

وبادر برايتون بافتتاح التسجيل عند الدقيقة 30 عبر اللاعب ماليك يالكوي، قبل أن يعادل لمانشستر سيتي الكرواتي ماتيو كوفاسيتش بتسديدة قوية عند الدقيقة 40.

ومع مطلع الشوط الثاني، فاجأ الضيوف أصحاب الأرض بهدف تقدم ثانٍ سجله جورجينيو روتر عند الدقيقة 47، ليفرض على مانشستر سيتي ضغطًا هجوميًا مكثفًا أسفر عن هدف التعادل عند الدقيقة 72، بعد ركلة حرة نفذها ريان شرقي وتحولت بالخطأ من مدافع برايتون فيتور ريس إلى شباك مرماه.

ومع غياب الأشواط الإضافية بحسب لوائح البطولة، اتجه الفريقان إلى ركلات الحسم الترجيحية.

وعلى الرغم من إهدار كوفاسيتش، لاعب مانشستر سيتي، ركلته، فإن الحارس الأرجنتيني جيرونيمو رولي نصب نفسه بطلًا للأمسية بتصديه لركلتي ياسين العياري ولويس دانك، مهدياً فريقه بطاقة التأهل.

ويتجدد اللقاء بين الفريقين السبت المقبل على أرضية الملعب ذاته، ولكن لحساب منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.