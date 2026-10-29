تأجيل محاكمة توني إلى 2028

حددت محكمة «ساوثوارك» الملكية في لندن يونيو 2028 موعدًا جديدًا للنظر في قضية الإنجليزي إيفان توني، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، بتهمة الاعتداء الموجهة إليه على خلفية حادثة في ‌لندن ⁠أواخر ​العام الماضي، بحسب ما نشرته وسائل إعلام إنجليزية، الخميس.

وبحسب وسائل إعلام إنجليزية حضر توني «30 عامًا»، الخميس، إلى الجلسة المقررة للاستماع إلى أطراف الأحداث، إذ دفع المهاجم الإنجليزي ببراءته من تهمة الاعتداء.

ومثل إيفان في 1 أكتوبر الجاري أمام محكمة ويستمنستر الجزئية في لندن، حيث أنكر تهمة الاعتداء المفضي إلى إحداث أذى جسدي فعلي بواقعة ⁠يزعم أنها حدثت ‌في ‌شارع واردور في ​السادس من ‌ديسمبر 2025.

وكان متحدث ‌باسم توني قد قال في وقت ‌سابق إن اللاعب فوجئ بتوجيه الاتهام إليه، مؤكدًا تطلعه ⁠إلى ⁠الدفاع عن نفسه أمام المحكمة ودحض الاتهامات المنسوبة إليه.