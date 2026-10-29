في المكسيك.. أنتونيلي يكتب التاريخ

يستعد كيمي أنتونيلي، سائق فريق مرسيدس، لحجز مكانه في سجلات بطولة العالم للفورمولا 1، كأصغر بطل للعالم، والإيطالي الأول الذي يتوج بلقب الفئة الأولى منذ 1953، وسط أجواء احتفالية في جائزة المكسيك الكبرى.

ويحتاج أنتونيلي متصدر ترتيب السائقين «365 نقطة» إلى إنهاء السباق الرئيس المُقرر الأحد، في المركز التاسع، أو أفضل ليتوج باللقب العالمي في عُمر الـ 20 عامًا و68 يومًا، ليحطم الرقم القياسي السابق الذي يحمله الألماني سيباستيان فيتل، عندما أحرز في 14 نوفمبر 2010، باكورة ألقابه مع ريد بول في الـ 23 عامًا و134 يومًا.

ويدوّن أنتونيلي اسمه في سجلات الفئة الأولى كأول إيطالي يتوج عنقه بالذهب منذ ألبرتو أسكاري الفائز مع فيراري 1953، بعد فترة 73 عامًا العجاف فرضت إيطاليا خلالها نفسها كإحدى بيادق الفورمولا 1.

وبعد فوز أنتونيلي بجائزة أمريكا الكبرى، الأحد الماضي، يتخلف مطارداه المباشران، البريطاني جورج راسل، زميله في الفريق، ولويس هاميلتون، سائق فيراري، بطل العالم 7 مرات، بفارق 123 و124 نقطة تواليًا، ولا يمكنهما منع ما يبدو حتميًا إلا عن طريق الفوز والأمل في أن ينهي أنتونيلي السباق في المركز العاشر أو أسوأ، لكن مثل هذه النتيجة تبدو مستبعدة رقميًا.

وفاز أنتونيلي بتسعة سباقات بعد 18 جولة نُظمت هذا العام، وفي آخر 11 جائزة كبرى، صعد 9 مرات إلى منصات التتويج، كما احتل المركز الخامس في أذربيجان، وخرج خالي الوفاض على حلبة سيلفرستون البريطانية باحتلاله المركز الخامس عشر، وهي ثاني مرة فقط لا يدخل ضمن جدول ترتيب النقاط الموسم الجاري بعد انسحابه من جائزة برشلونة-كاتالونيا الكبرى بسبب مشكلة كهربائية.

واستهل الشاب الإيطالي موسمه بوصوله ثانيًا على حلبة ألبرت بارك في أستراليا، قبل أن يحقق سلسلة من 5 انتصارات دفعته إلى صدارة الترتيب «الصين واليابان وميامي وكندا وموناكو».