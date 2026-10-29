نعومي تودع دورة طوكيو من ثمن النهائي

ودّعت اليابانية نعومي أوساكا، لاعبة التنس، المصنفة 18 عالميًا، دورة طوكيو لكرة المضرب، من الدور ثمن النهائي، بعد خسارتها أمام السلوفاكية ميا بوهانكوفا، بنتيجة 3ـ6 و5ـ7، الخميس.

وأوضحت اللاعبة اليابانية، المصنفة الأولى عالميًا سابقًا، بعد نهاية المباراة، أنها ستواصل المحاولة للعودة إلى مستواها الأفضل الذي أحرزت خلاله البطولات الكبرى، بعد انتهاء موسمها، قائلة: «أعيش في سلام مع نفسي، وأشعر بالرضا عن أدائي ولعبي».

وأضافت نعومي صاحبة الـ29 عامًا: «كنتم تسألونني كيف أرى مستواي في كرة المضرب، فأعتقد أنه جيد جدًا».

وتابعت ناومي: «من الصعب اللعب أمام لاعبة لا أعرف عنها شيئًا، الأمر صعب قليلًا، لكني أتذكر أيضًا حين كنت في موقعها وكنت ألعب ضد لاعبات كنت أشاهدهن على التلفزيون».

ولم تحرز نعومي، الفائزة بأربعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، أيّ لقب هذا العام، ولم تبلغ نهائي بطولة كبرى منذ عودتها إلى ملاعب كرة المضرب، بعد غياب 15 شهرًا إثر ولادة ابنتها شاي 2023.

وشاركت اللاعبة اليابانية في دورة بان باسيفيك أوبن للمرة الأولى منذ أربعة أعوام، ونزلت إلى الملعب مرتدية ثوبًا أحمر على طراز الكيمونو مع ذيل طويل.

وتشتهر نعومي بخطف العناوين بأزيائها الجريئة المصنوعة حسب الطلب.

وبدأت اللاعبة اليابانية المباراة بإرسال قوي، لكن ميا، بطلة ويمبلدون للناشئات سابقًا، سرعان ما قلبت الطاولة عليها، وكسرت السلوفاكية إرسال منافستها ثلاث مرات لتحسم المجموعة الأولى، وواصلت الزخم لتفوز بالمباراة.

وفي المباراة الأخرى، بلغت الكندية ليلى فرنانديز، الدور ربع النهائي بعد فوزها على البلجيكية إليز ميرتنز، المصنفة خامسة، 6ـ2 و7ـ6 «10ـ8».