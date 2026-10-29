بعد شائعات خلاف المخضرمين.. مورينو يدعم سون

دعم الإسباني روبرت مورينو، مدرب المنتخب الكوري الجنوبي الأول لكرة القدم، الخميس، سون هيونج-مين، نجم الفريق، مؤكدًا أن لاعب توتنام الإنجليزي السابق مستمر في حمل شارة القيادة، وذلك بعدما كشف عدد من التقارير عن خلافات بين سون وزملائه المخضرمين في المنتخب.

وأوضح مورينو خلال مؤتمر صحافي استمر أكثر من ساعة أنه أجرى الكثير من الحوارات مع اللاعبين، منذ توليه المسؤولية بشكل مؤقت، عقب الأداء المخيب للمنتخب الكوري الجنوبي في نهائيات كأس العالم 2026، المنظمة في أمريكا الشمالية، قائلًا: «أمضيت وقتًا في التواصل أكثر مما أمضيته في التدريب، حتى في أفضل المنتخبات، قد تختلف آراء الأفراد، والمهم هو كيفية تسوية هذه الاختلافات».

وعندما سُئل عن دور سون القيادي في المنتخب، أجاب مورينو: «القائد هو سون هيونج-مين، ليس لديّ ما أضيفه».

وتابع المدرب الإسباني: «الفريق في حالة جيدة، أعتقد أن بإمكانكم العثور على الإجابة بما قلته اليوم، وفي قائمة اللاعبين التي تم الإعلان عنها».

ودعا الاتحاد الكوري الجنوبي للعبة الجماهير، في وقت سابق من أكتوبر الجاري، إلى التوقف عن توجيه هجمات شخصية مفرطة ضد اللاعبين.

ويواجه المنتخب الكوري الجنوبي انتقادات حادة في أعقاب أدائه الضعيف في نهائيات كأس العالم 2026، التي شهدت استقالة هونج ميونج-بو، مدرب الفريق، بعد الفشل في تجاوز دور المجموعات.

وضم مورينو اللاعب سون، البالغ 34 عامًا، والذي يلعب حاليًا لصالح فريق لوس أنجليس أف سي في الدوري الأمريكي، إلى قائمة المنتخب استعدادًا لخوض مباراتين تجريبيتين أمام السعودية وقطر نوفمبر المقبل.

وشملت القائمة ثلاثة مخضرمين ينشطون في أوروبا، وهم كيم مين-جاي، وهوانج هي-تشان، وهوانج إن-بيوم، وهم اللاعبون الذين أشارت التقارير إلى أنهم كانوا على وشك الاعتزال دوليًا في سبتمبر الماضي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد مورينو بعد المباراتين التجريبيتين، على الرغم من أن مسؤولي كرة القدم في كوريا الجنوبية قد يقررون استمراره في منصبه حتى نهائيات كأس آسيا، المقرر لعبها في السعودية يناير المقبل.