«روشن».. صراع الجولة 12 ينطلق.. وقمة بين الشباب والأهلي

تنطلق منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، الخميس، بثلاث مواجهات في صراع الصدارة وأخرى للتقدم في سلم الترتيب.

ويستضيف الخليج نظيره الحزم على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ويلتقي النصر والخلود على ملعب «الأول بارك» في الرياض، ويواجه الرياض نظيره القادسية على ملعب نادي الشباب في الرياض.

وتتواصل منافسات الجولة، الجمعة، إذ يلتقي أبها والاتحاد على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها، ويواجه الدرعية نظيره نيوم على ملعب «الأول بارك» في الرياض، ويستضيف الشباب على ملعبه في الرياض الأهلي في قمة مواجهات الجولة.

وتُختتم مباريات الجولة، السبت، بلقاء التعاون والاتفاق على ملعب نادي التعاون في بريدة، والفيحاء والفيصلي على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ويلتقي الهلال والفتح على ملعب «المملكة أرينا» في الرياض.

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة مع مباراة «مؤجلة»، يليه النصر بـ25 نقطة مع مباراة «مؤجلة»، ثم القادسية بالرصيد ذاته، والاتحاد رابعًا بـ23 نقطة مع مباراة «مؤجلة»، والأهلي خامسًا بـ21 نقطة مع مباراة «مؤجلة»، ونيوم سادسًا بـ19 نقطة، والاتفاق سابعًا بـ18 نقطة، والدرعية ثامنًا بـ15 نقطة، ويأتي الخلود في المركز التاسع برصيد 12 نقطة مع مباراة «مؤجلة»، يليه الخليج عاشرًا بالرصيد ذاته، والرياض الحادي عشر بـ12 نقطة مع مباراة «مؤجلة»، والشباب الثاني عشر بـ11 نقطة مع مباراة «مؤجلة»، والحزم الثالث عشر بـ10 نقاط، والفيصلي الرابع عشر بـ 10 نقاط، والفيحاء الخامس عشر بـ8 نقاط، والفتح السادس عشر بـ6 نقاط، والتعاون السابع عشر بـ4 نقاط، ويتذيل أبها الترتيب بنقطتين مع مباراة «مؤجلة».