الجمعة.. إغلاق التسجيل في كأس الأولمبية السعودية

يغلق الاتحاد السعودي للهجن، الجمعة، باب التسجيل الإلكتروني أمام الملاك الراغبين في المشاركة بمنافسات كأس الأولمبية السعودية للهجن 2026، التي تنطلق 1 نوفمبر على ميدان الجنادرية التاريخي في الرياض.

وكان الاتحاد قد فتح باب التسجيل، الأحد الماضي، للفئات المفتوحة والعضويات المميزة، وتلاه فتح العضويات العادية، الإثنين الماضي، على أن يُسدل الستار رسميًا على فترة التسجيل، الجمعة.

وتحتضن أرضية ميدان الجنادرية التاريخي للهجن في الرياض أشواط البطولة التي تشهد تنافسًا محتدمًا على مدار 129 شوطًا، للفوز بـ24 كأسًا، وبإجمالي جوائز مالية تتجاوز قيمتها حاجز الـ10 ملايين ريال.

وأشار الاتحاد في برنامجه التفصيلي إلى توزيع أشواط البطولة ومسافاتها بحسب الفئات العمرية للمطايا المشاركة، وخُصصت 46 شوطاً لفئة «حقايق» «مسافة 4 كم»، و35 شوطًا لفئة «لقايا» «مسافة 5 كم»، و22 شوطًا لفئة «جذاع» «مسافة 6 كم»، في حين تشهد فئتا «ثنايا» و«حيل وزمول» إجراء 14 و12 شوطًا على التوالي، بمسافة 8 كم لكل منهما.

ودعا الاتحاد السعودي للهجن الملاك الذين لم يستكملوا إجراءاتهم بعد إلى سرعة توثيق مطاياهم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي قبل انتهاء المدة المحددة، مشيرًا إلى إمكانية الاطلاع على الجداول التفصيلية ومواعيد الأشواط الصباحية والمسائية عبر المنصات الرقمية الرسمية للاتحاد.