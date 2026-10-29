خروج مبكر

أنهت اليابانية ناومي أوساكا، لاعبة التنس، المصنفة 18 عالميًا، مشاركتها في دورة طوكيو لكرة المضرب، من الدور ثمن النهائي، بعد خسارتها أمام السلوفاكية ميا بوهانكوفا بنتيجة 3ـ6 و5ـ7، الخميس (الفرنسية) و(رويترز)